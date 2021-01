Ford vai fechar as suas três fábricas no Brasil este ano

A Ford vai encerrar este ano as suas três fábricas no Brasil, anunciou esta segunda-feira a fabricante automóvel norte-americana.



A empresa indicou que o fecho das três unidades irá implicar custos de cerca de 4,1 mil milhões de dólares nas suas contas.





A produção vai ser suspensa de imediato nas fábricas de Camaçari, no estado da Bahia, e de Taubaté, no estado de São Paulo, embora as unidades continuem a produzir peças por mais alguns meses para abastecer o mercado de pós-venda.Já a fábrica da Troller, marca brasileira adquirida pela Ford em 2007, localizada em Horizonte, no estado de Ceará, irá continuar a produzir até ao quarto trimestre.O encerramento das fábricas faz parte da reestruturação da Ford na América do Sul que foi acelerada devido à pandemia, que levou a uma menor utilização da capacidade instalada de produção do grupo automóvel.