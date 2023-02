Fábricas portuguesas produziram 20,5 mil veículos em janeiro. Uma subida de 14%

A produção automóvel das fábricas em Portugal ascendeu a 20.547 veículos em janeiro, o que representa um crescimento de 14% face a igual mês de 2022, revelou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A produção de automóveis ligeiros de passageiros atingiu os 13.465 veículos, uma subida homóloga de 17,3%, enquanto a de comerciais ligeiros cresceu 4,1%, para 6.610 viaturas.No segmento dos pesados, as 472 unidades representam um salto de 122,6%.A Autoeuropa viu a produção crescer 17,8%, para 11.480 automóveis, sendo que a fábrica do Grupo Volkswagen em Palmela está ainda em processo de completar os cerca de cinco mil veículos inacabados que tinha parqueados devido à falta de "chips".A Stellantis de Mangualde aumentou o número de viaturas produzidas em 2,3%, para 7.816 unidades.Já a Mitsubishi Fuso Trucks, no Tramagal, mais do que duplicou (100,9%) a produção, para 1.077 veículos. Este valor é quase um décimo da produção registada em todo o ano passado.A Toyota Caetano fechou o primeiro mês do ano com 167 veículos produzidos, uma subida homóloga de 57,5%, enquanto a CaetanoBus produziu sete autocarros, mais 250% do que os dois veículos produzidos em janeiro de 2022 e quase um terço das 23 viaturas produzidas no total de 2022.