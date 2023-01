Portugal produz 1,5 milhões de veículos em cinco anos

As fábricas de produção de veículos automóveis em Portugal fecharam o ano passado com um volume de mais de 320 mil unidades. É o segundo melhor ano de sempre, apenas superado por 2019, e com um crescimento de 11,2%. O setor destaca que estes números foram atingidos num contexto adverso. Para 2023, há um “otimismo cauteloso”.

