Ferrari F430 e Rolls-Royce Phantom de Donald Trump vão a leilão

Um Ferrari F430 e um Rolls-Royce Phantom vão ser levados a leilão pela Mecum Auctions a 17 de janeiro na cidade de Kissimmee, na Florida, escreve Aquela Máquina.





Ambos os modelos já passaram pelas mãos do ainda presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um apaixonado por automóveis distintos.





Da sua colecção privada fizeram ou fazem ainda parte modelos como um Rolls-Royce Silver Cloud de 1956, um Lamborghini Diablo, um Mercedes SLR McLaren ou mesmo um Tesla Roadster.





O Ferrari F430 F1 Coupé em questão, de 2007, surge no vermelho característico do construtor italiano. Equipado com um bloco V8 de 4.3 litros, em 2017 foi revendido por 227 mil euros. Pouco terá sido conduzido desde então já que no hodómetro marca apenas 11 mil quilómetros. A acompanhá-lo está a cópia do título original, com o endereço da Trump Tower, em Nova Iorque, e a assinatura distintiva de Donald Trump.





Quanto ao Rolls-Royce Phantom preto de 2010, já rolou na estrada 56 mil quilómetros, tendo sido vendido em 2018 por 122 mil euros.