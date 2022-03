Fuso do Tramagal entrega primeiro pesado de mercadorias elétrico em Portugal

A operadora de logística Dachser é a primeira empresa em Portugal a utilizar um pesado de mercadorias totalmente elétrico produzido na fábrica da Fuso localizada no Tramagal.A Dachser Portugal vai contar com uma Fuso eCanter 100% eolétrica que irá operar exclusivamente na zona do Porto, indica um comunicado da fabricante de veículos. O modelo tem um peso bruto de 7,5 toneladas e uma autonomia real de 100 quilómetros, assinala a empresa.Este será o primeiro passo da Dachser Portugal para adotar o modelo de distribuição urbana adotado pela multinacional que visa que todas as entregas são efetuadas com zero emissões poluentes a nível local, numa área definida da cidade.Este modelo arrancou em dezembro de 2018 com um projeto-piloto em Estugarda, tendo sido entretanto alargado a Friburgo, Oslo e Praga, sendo a Invicta a quinta cidade europeia a utilizar veículos 100% elétricos. Até final do ano serão 11 as cidades na Europa onde a Dachser começará a utilizar veículos não poluentes.