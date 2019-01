Grupo BMW vendeu mais de 140 mil automóveis elétricos e híbridos em 2018

O Grupo BMW vendeu um total de 142.617 veículos elétricos e híbridos em todo o mundo no ano passado, o que representa uma subida de 38,4% face a 2017, indicou o grupo automóvel alemão esta quinta-feira, em comunicado.





O mercado europeu, com 75 mil veículos eléctricos e híbridos plug-in vendidos, representou mais de metade das vendas do grupo bávaro. O grupo BMW tem uma quota de mercado de mais de 16% neste segmento ao nível europeu. Na Alemanha, um em cada cinco (20%) dos automóveis electrificados vendidos em 2018 eram do grupo.



A quota do grupo a nível mundial é superior a 9%, sendo que nos EUA as vendas de mais de 25 mil viaturas em 2018 representam mais de 7% das vendas das marcas BMW e Mini no país.



A nível global, os veículos eletrificados representaram 6% das vendas totais das duas marcas do grupo no ano passado, valor que compara com os 4% em 2017.



Para este ano, o grupo tem planeado o lançamento de vários novos modelos de híbridos plug-in, incluindo a nova geração do BMW X5 plug-in e o novo BMW Série 3 plug-in, com uma autonomia eléctrica de 80 quilómetros. Também este ano será apresentado o Mini Electric, o primeiro modelo 100% elétrico da marca.

"Desde o lançamento do BMW i3, em 2013, o Grupo BMW tem aumentado rapidamente as vendas de veículos eletrificados. Com mais de 140 mil unidades entregues em 2018 voltámos a alcançar as nossas metas ambiciosas", refere o CEO do grupo, Harald Krüger, citado no comunicado."Estou confiante de que no final deste ano teremos meio milhão de veículos electrificados nas estradas", acrescenta.