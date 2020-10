Grupo Volkswagen paga 3,7 mil milhões de dólares para comprar Navistar

Após ter indicado esta semana que não iria melhorar a oferta de 43 dólares por ação, o grupo automóvel germânico acabou por ceder e vai desembolsar 44,50 dólares por cada título da fabricante de camiões e peças para pesados norte-americana. A Volkswagen detém 16,7% do capital da empresa norte-americana.



A Traton, subsidiária do grupo Volkswagen, acordou a compra do capital que não detinha na norte-americana Navistar por 3,7 mil milhões de dólares (3,15 mil milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a empresa esta sexta-feira.Após ter indicado esta semana que não iria melhorar a oferta de 43 dólares por ação, o grupo automóvel germânico acabou por ceder e vai desembolsar 44,50 dólares por cada título da fabricante de camiões e peças para pesados norte-americana. A Volkswagen detém 16,7% do capital da empresa norte-americana. A Navistar já indicou que a operação conta com o apoio de Carl Icahn, o seu maior acionista com 16,8% do capital, e o fundo MHR Fund, que detém 16,3%.

As ações da Navistar valorizam perto de 23% na sessão de hoje, cotando nos 43,52 dólares.O CEO do grupo alemão, Herman Diess, apontou como uma das prioridades aumentar o valor da divisão de camiões do gigante automóvel germânico, que se encontra a meio de um processo de reestruturação da MAN. Diess referiu, na assembleia-geral de acionistas celebrada em setembro, que a compra da Navistar era fundamental para encurtar distâncias para a Daimler e Volvo, líderes mundiais no segmento de camiões.A aquisição da Navistar abre as portas do mercado norte-americano à Volkswagen, que atualmente depende apenas da Europa e América Latina para as vendas de veículos pesados.