Há um elétrico entre os cinco carros mais vendidos em Portugal até setembro

A Peugeot mantém-se firme na dupla liderança dos modelos de ligeiros de passageiros mais populares em Portugal. Nos primeiros nove meses deste ano, a "marca do leão" ocupa os dois lugares cimeiros com o 2008, que foi o modelo mais vendido em todo o ano passado , a repetir o estatuto de líder ao somar 5.684 unidades matriculadas até final de setembro.Na segunda posição, um lugar acima do ocupado no conjunto de 2022, surge o Peugeot 208, com 5.133 veículos. A fechar o pódio encontramos o Dacia Sandero, com 4.654 unidades. O modelo da marca romena do grupo Renault recua um degrau face ao ano passado.O Renault Clio, que foi o modelo mais popular em Portugal durante oito anos, surge no quarto posto, com 4.368 viaturas entregues, recuperando o estatuto de líder entre os modelos da marca do losango que tinha perdido no ano passado para o Captur.A grande surpresa pertence ao Model Y da Tesla, que ascende ao quinto lugar com 3.811 unidades. No ano passado, era apenas 24.º, e agora é o principal responsável por a marca liderada por Elon Musk ser a 11.ª mais vendida em Portugal.O Captur desce da quarta para a sexta posição, sendo seguido do Opel Corsa, do Classe A da Mercedes-Benz, do Dacia Jogger e do Seat Arona. O Jogger ultrapassou o Duster, que ocupa o 12.º lugar, para se tornar o segundo modelo mais popular da Dacia, enquanto o Arona sobre três degraus face a 2022.A Tesla conta com o Model 3 no 18.º posto, com 2.157 unidades.O "português" T-Roc mantém-se como o modelo favorito da Volkswagen, com os 1.791 veículos entregues a valerem o 24.º lugar.