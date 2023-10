Veja as marcas de automóveis mais vendidas até setembro em Portugal

Leia Também Tesla mete prego a fundo e é vice-líder em Portugal em agosto

Nos primeiros nove meses deste ano foram entregues 153.356 ligeiros de passageiros novos em Portugal, mais 34,1% do que em igual período do ano passado.A Peugeot continua a liderar com larga margem ao matricular 17.253 veículos, mais 35,6% do que um ano antes. A "marca do leão" é agora secundada pela conterrânea Renault, que liderou o mercado nacional durante mais de duas décadas. A "fabricante do losango" viu as entregas crescerem 45,5%, para 12.010 unidades.A fechar o pódio surge a Dacia, que disparou as vendas em 67,8%, para 11.092 unidades.A Mercedes-Benz surge na quarta posição, com 10.723 veículos e uma subida de 23,8%.Seguem-se outras duas marcas alemãs: a BMW, com 10.343 unidades e um crescimento de 41,7%, e a Volkswagen, que elevou as entregas em 55,6%, para 9.355 viaturas.A Toyota ocupa a sétima posição, tendo registado um aumento de 6%, para 7.810 unidades, ligeiramente à frente da Citröen, que subiu as entregas em 6,9%, para 7.416 unidades.A fechar o Top 10 encontram-se a Seat, com 6.480 viaturas (+37,4%), e a Opel, com 6.201 carros (+46,6%).A ameaçar estrear-se no lote das 10 marcas mais populares está a Tesla. A fabricante de carros elétricos de Elon Musk aumentou as entregas em 277,2%, para 6.125 unidades.Nota ainda para o fortes crescimento da MG, que aumentou as matrículas em 486%, passando de 129 para 7546 unidades.