Renault falha pódio pela primeira vez numa década. Veja os modelos preferidos dos portugueses em 2022

O Clio foi o modelo automóvel mais popular entre os portugueses durante oito anos, tendo perdido esse estatuto em 2021. No ano passado a Renault não conseguiu colocar qualquer modelo entre os três mais populares no mercado nacional.O Top 10 dos carros preferidos em Portugal registou muitas alterações em 2022, embora o Peugeot 2008 tenha mantido a liderança conquistada um ano antes. Ainda assim, o modelo mais popular da "marca do leão" viu as vendas encolherem em 403 unidades.O ano passado foi marcado pela ascensão dos dois principais modelos da romena Dacia - pertencente ao grupo Renault - com o Sandero a escalar cinco posições para alcançar a vice-liderança e o Duster a subir do 23.º para o nono posto. Esta é a primeira vez que a Dacia consegue dois representantes no Top 10.A Peugeot, por seu turno, coloca o 208 na terceira posição (um lugar acima do ranking de 2021), mas vê o 3008 cair do Top 10, ficando no 11.º posto.Também a Renault consegue duas presenças entre os 10 modelos mais vendidos: o Captur ultrapassou o Clio para se tornar o modelo mais popular da marca, ocupando o quarto posto, enquanto o Clio ficou na quinta posição. Em 2021, o Clio era vice-líder e o Captur fechava o pódio. Já o Megane, tomba do 17.º para o 29.º posto.O Citroën C3 manteve o sexto lugar, enquanto o Opel Corsa acelera para o Top 10 ao subir de 11.º para sétimo.O Mercedes Classe A recua da quinta para a oitava posição e o Fiat 500 avança cinco degraus e passa a fechar o Top 10, retirando o Toyota Yaris (nono em 2021) dos 10 modelos mais populares entre os portugueses. Também a BMW perde o seu único representante no Top 10 - o Série 1 - que cai de oitavo para 14.º.Mais abaixo na hierarquia, o Hyundai Kauai perde seis lugares, ficando apenas em 18.º, e o Ibiza perde o estatuto de principal modelo da Seat (16.º) para o Arona (13.º).Na Nissan há também uma revolução entre os principais modelos: o Juke cai da 19.ª posição para o 33.º posto, enquanto o Qashqai sobe de 33.º para 17.º e o Micra afunda 20 lugares, ficando no 50.º lugar.O T-Roc repete a liderança entre os modelos mais populares da Volkswagen, batendo por curta margem o T-Cross. Em 2021, o SUV contruído em Palmela superou também por poucas unidades o Polo, que agora cai para terceiro modelo mais popular da marca de Wolfsburgo.Por último, destaque para o Model Y da Tesla, que em 2021 não figurava no Top 50 e agora surge na 24.ª posição, ao passo que o Model 3 desaparece da listagem.