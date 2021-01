Homenagem ao protótipo Boxster de 1993

A Porsche comemora o 25º aniversário do seu ‘roadster’ Boxster com o lançamento de uma versão especial: o ‘Boxster 25 Years’. Chega em Março e custa 134.885 euros.

A edição ‘Boxster 25 Years’, limitada a 1.250 unidades em todo o mundo, é baseada no modelo GTS 4.0, que é alimentado por um motor boxer de seis cilindros com 4.0 litros e 400 cv. Faz referência a inúmeros elementos de ‘design’ do protótipo Boxster, que antecipou a história de sucesso do descapotável de dois lugares no Salão Automóvel de Detroit em 1993. A versão de produção foi lançada em 1996, praticamente sem alterações visuais e está agora na sua quarta geração, depois de produzidas mais de 357.000 unidades.

Uma das caraterísticas mais marcantes deste modelo especial é a reinterpretação da cor Neodímio, um castanho acobreado, que proporciona um fantástico contraste com a cor Prata GT metalizada da pioneira peça de 1993. Na edição especial, a cor neodímio é utilizada no para-choques dianteiro, nas entradas de ar laterais, assim como no ‘lettering’ e nas jantes bicolores de 20 polegadas.

A Porsche propõe o ‘Boxster 25 Years’ em Prata GT Metalizado, além de Preto Profundo Metalizado e Branco Carrara Metalizado. Outro elemento marcante pode ser encontrado na tampa do depósito de combustível, aprimorada com o destaque Porsche da gama Exclusive Design. Brilha em alumínio, assim com as saídas do sistema de escape desportivo, enquanto o contorno do para-brisas tem um acabamento contrastante em preto.

Em linha com o estilo do original, o modelo especial combina o interior em pele em Bordeaux com uma capota em vermelho. Os arcos da capota incluem o ‘lettering’ ‘Boxster 25’ em relevo. Ambos estão também disponíveis em preto. O pacote interior em alumínio, os bancos desportivos com ajuste elétrico em 14 vias, as proteções das soleiras das portas com o ‘lettering’ ‘Boxster 25’ e o volante desportivo GT multifunções com aquecimento são alguns dos elementos que fazem parte da alargada lista de equipamento de série do novo modelo.

O coração da edição de aniversário, o motor boxer de seis cilindros e quatro litros de capacidade do 718 Boxster GTS 4.0, é também utilizado na sua variante mais potente no purista 718 Spyder. Com uma resposta sem esforço, uma entrega de potência excecional e um som rico, o motor atmosférico de elevada rotação com 400 cv garante uma experiência de condução especialmente emotiva.

A Porsche oferece o ‘Boxster 25 Years’ com caixa manual de seis velocidades ou transmissão automática de dupla embraiagem (PDK) com sete velocidades. Este modelo em edição especial alcança uma velocidade máxima de 293 km/h e, em combinação com a caixa PDK e o Pacote Sport Chrono, de série, acelera dos zero aos 100 km/h em quatro segundos.

Outros elementos de série são a suspensão desportiva Porsche Active Suspension Management (PASM), 10 milímetros mais baixa, e o Porsche Torque Vectoring (PTV) com diferencial mecânico de escorregamento limitado..

O novo ‘Boxster 25 Years’ já está disponível para encomenda e chegará aos Centros Porsche no final de março de 2021. Os preços começam nos 134.885 euros.