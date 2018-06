Jaguar aposta nos eléctricos. Produção de SUV deixa o Reino Unido

A Jaguar Land Rover, que é actualmente o maior fabricante automóvel do Reino Unido, vai realocar a produção de SUV que detém em Solihull, Inglaterra, para a Eslováquia. A unidade britânica não vai ficar ao abandono: vai reinventar-se para receber a produção de veículos eléctricos, avança a Bloomberg.





O investimento da Land Rover no reino de Isabel II vai chegar às centenas de milhões de libras, revelam as mesmas fontes, não identificadas. Para além de veículos eléctricos, a unidade de Solihull vai ainda acomodar a produção de versões a gasolina e diesel. Ainda não é certo se os modelos eléctricos serão híbridos ou totalmente movidos com a força desta energia.





A linha Discovery deverá estar totalmente além-fronteiras até 2019, pelo que se esperam alguns despedimentos na fase de transição. Estes poderão ser recuperados posteriormente com o renovado arranque na produção.





A decisão da Jaguar marca um compromisso importante com a indústria inglesa, tendo em conta o abalo que o Brexit tem ditado em termos de investimento. De acordo com as estatísticas do Banco de Inglaterra, o Reino Unido recebeu menos 4 pontos percentuais de investimento do que aquele que seria de esperar, isto caso de os ingleses não tivessem votado a favor do "divórcio" com a restante União Europeia.