Kia apresenta novo ‘crossover’ urbano XCeed

A Kia Motors revelou hoje em Frankfurt (Alemanha) o seu novo ‘crossover’ urbano XCeed, que vai estar à venda a partir do terceiro trimestre deste ano, exclusivamente no mercado europeu.





Produzido na fábrica da marca em Zilina, Eslováquia, tal como o Ceed hatchback de 5 portas, o Ceed Sportswagon e o ProCeed ‘shooting brake’ de 5 portas, o novo XCeed foi concebido no centro europeu de ‘design’ da marca, em Frankfurt. O projeto foi liderado por Gregory Guillaume, vice-presidente para o Design da Kia Motors Europe.





Elegante, expressivo e de linhas modernas pronunciadas tipo cupê, o novo modelo assume-se como uma alternativa desportiva aos SUV tradicionais, oferecendo níveis comparáveis de espaço para os ocupantes e para as bagagens.





Com uma carroçaria de cinco portas e um comprimento total de 4,395 metros, o Kia XCeed é 85 mm mais comprido do que o Ceed hatchback de cinco portas e 90 mm mais compacto do que o Sportage. A sua altura de tejadilho máxima de 1,490 metros faz com que seja 43 mm mais alto que o Ceed e 155 mm mais baixo que o Sportage.





Baseando-se no Ceed, o Kia XCeed apresenta um espaço interior generoso para cinco ocupantes, quer viajem nos bancos dianteiros ou traseiros. A capacidade da bagageira é de 426 litros extensível aos 1.378 litros.

A combinação da elevada distância ao solo e da linha de cintura baixa conferem-lhe uma posição de condução mais desportiva do que a que se encontra habitualmente num SUV tradicional. Simultaneamente, a maior altura ao solo permite uma visibilidade mais desimpedida do que num ‘hatchback’ convencional.





Num exclusivo em toda a gama Ceed, o Kia XCeed vem equipado com amortecedores de batentes hidráulicos, montados como dotação de série no eixo dianteiro. Os batentes de borracha flutuam no líquido hidráulico existente no interior dos amortecedores, proporcionando um comportamento ideal em pisos acidentados.





Bem equipado em matéria de sistemas de segurança, assim como em termos de conectividade e infotainment, o XCeed posiciona-se, segundo a Kia, como um dos modelos com mais a avançada tecnologia do segmento dos CUV (crossover utility vehicle). A título de exemplo, a marca destaca o novo sistema de telemática UVO Connect, concebido para trazer a condução para a era digital. Este sistema liga os condutores ao mundo à sua volta, ao fornecer-lhes informações através do ecrã tátil do veículo ou do smartphone. Outra novidade no XCeed é o Supervision com 12,3 polegadas. É o primeiro painel de instrumentos totalmente digital da Kia.





Mecanicamente, a gama conta com três opções de injeção direta a gasolina (T-GDi): o 1.0 T-GDi de três cilindros oferece 120 cv, enquanto o 1.4 T-GDi proporciona 140 cv. O motor mais potente é o 1.6 T-GDi, já conhecido do Ceed GT e do ProCeed GT. Debita 204 cv de potência e oferece um binário de 265 Nm numa ampla gama de regimes do motor. A gasóleo, está disponível o motor 1,6 Smartstream com dois níveis de potência, 115 ou 136 cv.





À exceção do 1.0 l T-GDi (equipado apenas com caixa manual de 6 velocidades), as restantes motorizações podem ser fornecidas com caixa manual de 6 velocidades ou caixa de 7 velocidades de dupla embraiagem. A função Idle Stop & Go é equipamento de série em todas elas.





Tal como acontecerá com outros modelos da Kia, a partir do início de 2020 o XCeed passará a contar com grupos moto propulsores eletrificados de baixas emissões, incluindo o semi-híbrido de 48 V e diversas opções de híbridos ‘plug-in’.

Negócios em Frankfurt, a convite da Kia