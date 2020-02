Com uma área total de 1.350 metros quadrados (m2), o espaço junta no mesmo local os 'showroom' de cada uma das marcas (no caso da Bentley já aberto desde 2019) e uma oficina para assistência aos clientes.



Em entrevista ao Negócios em janeiro, os diretores da SIVA, Pedro Almeida e Viktoria Kaufmann, indicaram que as metas da distribuidora da Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley e Lamborghini para este ano são de uma subida de cerca de 30% nas vendas. E esta subida, referiram, deverá ser transversal a todas as marcas, embora a Bentley e Lamborghini sejam casos "especiais" devido ao reduzido volume de unidades vendidas. O novo espaço da marca italiana em Portugal, que substitui o anterior na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, é partilhado com a Bentley, também do grupo SIVA, e resulta de um investimento total de 700 mil euros.Com uma área total de 1.350 metros quadrados (m2), o espaço junta no mesmo local os 'showroom' de cada uma das marcas (no caso da Bentley já aberto desde 2019) e uma oficina para assistência aos clientes.No ano passado, a Lamborghini vendeu 19 unidades em Portugal, mais do que duplicando as vendas de 2018, quando apenas entregou sete bólides. E as vendas em janeiro deste ano somaram três unidades, um valor idêntico ao registado em igual mês do ano passado.Em entrevista ao Negócios em janeiro, os diretores da SIVA, Pedro Almeida e Viktoria Kaufmann, indicaram que as metas da distribuidora da Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley e Lamborghini para este ano são de uma subida de cerca de 30% nas vendas. E esta subida, referiram, deverá ser transversal a todas as marcas, embora a Bentley e Lamborghini sejam casos "especiais" devido ao reduzido volume de unidades vendidas.

A Lamborghini Lisboa abriu esta quinta-feira um novo espaço em Alcabideche, concelho de Cascais, e espera vender 30 carros este ano, o que corresponde a receitas de perto de sete milhões de euros.A expectativa para este ano é "conquistar um lugar no topo do segmento de luxo" em Portugal, disse o diretor geral das marcas de luxo do grupo SIVA, Miguel Costa, numa conferência de imprensa a propósito da inauguração do novo espaço, que contou também com a presença do presidente executivo (CEO) da Lamborghini para a Europa, Médio Oriente e África, Andrea Baldi.