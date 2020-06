A SIVA apostava forte numa recuperação este ano após sucessivas quebras nas vendas, que acabaram por levar à sua venda por parte da SAG , de João Pereira Coutinho."É com grande entusiasmo que assumo o desafio de contribuir para um crescimento sustentável do conjunto de marcas representadas, de modo a atingimos uma presença sólida no mercado nacional", indica, citado no comunicado, Rodolfo Florit Schmid.Em janeiro deste ano, ainda antes da pandemia da covid-19, Pedro Almeida e Viktoria Kaufmann-Rieger referiam que a SIVA regressaria aos lucros já este ano e antecipavam um crescimento nas vendas na ordem dos 30%.