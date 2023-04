Lancia está de volta com o primeiro 100% elétrico

Evolução do protótipo Lancia Pu+Ra Zero revelado em finais do ano passado, o novo Pu+Ra HPE, que não será produzido em série, assinala, segundo Luca Napolitano, CEO da Lancia, ‘o renascimento da marca e transporta-a para a nova era de mobilidade elétrica’.





Apresentado em Turim, o Pu+Ra HPE é, segundo a marca, o primeiro automóvel inspirado no universo do mobiliário, graças à colaboração com a Cassina, líder no mundo da indústria do mobiliário com estofos de elevada qualidade, traduzindo-se numa experiência de ‘sensação caseira’ tipicamente italiana.



É também o primeiro automóvel equipado com uma ‘interface’ virtual S.A.L.A. que a marca irá disponibilizar igualmente no novo Ypsilon.



Graças à S.A.L.A, a Lancia vai tornar-se na primeira marca da Stellantis a adotar as tecnologias Chameleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), que centralizam as funções de áudio, controlo de climatização e iluminação, permitindo a que o ambiente interior da viatura se possa adaptar ao toque de um botão ou através de uma instrução vocal.



Proposta prática, ágil, com uma carroçaria elegante, eficiente e aerodinâmica, o Lancia Pu+Ra HPE forma o manifesto 100% elétrico da marca e define a sua visão para os próximos 10 anos em termos de autonomia, tempos de carregamento e eficiência, para uma ‘performance’ líder de mercado.



Em linha com a estratégia de eletrificação da Stellantis, a Lancia vai lançar o novo Ypsilon em 2024, em versões híbridas e elétricas; a partir de 2026 apenas serão lançadas propostas 100% elétricas; e a partir de 2028, em simultâneo com a chegada do novo Delta, a marca comercializará exclusivamente modelos elétricos.