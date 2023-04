Lancia regressa a Portugal no próximo ano

Leia Também Lancia está de volta com o primeiro 100% elétrico

A Lancia, que aposta forte num "renascimento", vai regressar a Portugal no próximo ano. O anúncio foi feito esta terça-feira, em comunicado, e indica que a marca do grupo Stellantis vai abrir concessionários nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto.Portugal integra, assim, o lote de primeiros países em que a marca italiana vai apostar, juntamente com Espanha, França, Alemanha, Países Baixos e Bélgica. Para a seleção dos primeiros mercados, a Lancia considerou em primeiro lugar "o amor e a paixão pelo 'Made in Italy'", tendo Espanha, Bélgica, França e Portugal sido escolhidos. Outro fator para a escolha dos países em que vai abrir concessionários foi a relevância das vendas online, que ditou a seleção de Alemanha e Países Baixos."Vamos nomear 70 novos concessionários em 70 cidades principais na Europa para coincidir com a chegada do novo Ypsilon no primeiro semestre de 2024. Teremos um modelo de distribuição inovador, com um número selecionado de concessionários, localizados nos centros das principais cidades e com o objetivo de oferecermos um elevado nível de qualidade, tanto ‘online’ como ‘offline’. E em Portugal vamos concentrar-nos nas maiores cidades, entre elas Lisboa e Porto e com uma significativa capilaridade de pós-venda", refere Luca Napolitano, CEO da Lancia, citado no comunicado.

"Hoje é um dia especial, pois a Lancia está de volta a Portugal! É um privilégio para nós estarmos incluídos na primeira lista de países que farão parte do renascimento da Lancia. Há muito que Portugal se apaixonou pela Lancia, não só pela liderança indiscutível na competição de Ralis e pelo seu carácter desportivo, mas também pela capacidade histórica de fazer as pessoas sonhar. Vamos concentrar-nos nas maiores cidades portuguesas, entre elas Lisboa e Porto, onde se concentram os maiores mercados e o maior potencial de futuros clientes Lancia", afirma David Correia, "Brand Manager" da Lancia Portugal, também citado no comunicado.



O plano estratégico a 10 anos da Lancia prevê a introdução de três novos modelos, um a cada dois anos, a partir de 2024, processo a iniciar-se com a apresentação do novo Ypsilon, em versões híbridas e elétricas. A partir de 2026 apenas serão lançadas propostas 100% elétricas; e a partir de 2028, em simultâneo com a chegada do novo Delta, a marca comercializará exclusivamente modelos elétricos.