A Lotus lançou na terça-feira o carro desportivo totalmente elétrico mais potente do mundo. Através do modelo Evija, a Lotus estreia-se no segmento de veículos 100% elétricos com o "superdesportivo" mais potente deste mercado e que terá um custo condizente, a partir de 2,1 milhões de euros.





O Lotus Evija tem uma potência de 200 cavalos e capacidade para ir dos 0 aos 100 km/h em menos de três segundos e até aos 320 km/h num tempo inferior a nove segundos. Tem ainda capacidade para atingir uma velocidade máxima de 320 km/h e uma autonomia em estrada de 400 km.