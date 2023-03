M. Coutinho compra concessionária da BMW na região Centro

o "master franchise" para Portugal da britânica Green Motion, rede internacional de rent-a-car do segmento de turismo.

O grupo M. Coutinho vai comprar a Bomcar, concessionária das marcas do grupo BMW com presença em Coimbra e Leiria, e a sua subsidiária Bomrent, de rent-a-car, segundo uma notificação enviada à Autoridade da Concorrência.O grupo fundado por Manuel Moreira Coutinho em 1956 em Marco de Canaveses passará, assim, a contar com mais dois concessionários na região Centro com as marcas BMW, Mini e Motorrad.A M. Coutinho tem vindo a expandir-se nos últimos anos e no ano passado entrou em Lisboa com a compra por 5,5 milhões de euros da Louresfor e Lisboa Oriente. A operação elevou o número de trabalhadores do grupo a mais de um milhar.O grupo, que faturou 355 milhões de euros no ano passado, adquiriu, em fevereiro último,