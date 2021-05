Mazda aposta na tecnologia e-Skyactiv-X

A nova e-Skyactiv-X, uma evolução da anterior tecnologia Skyactiv-X da marca japonesa, que integra o revolucionário sistema SPCCI (Ignição por Compressão Controlada por Faísca) da Mazda, aplicada em estreia mundial no seu motor a gasolina de 2.0 litros, passa a integrar as gamas 3 e CX-30 de 2021.



Esta tecnologia explora os benefícios da ignição por compressão dos motores a gasóleo num bloco a gasolina e faz parte da estratégia de desenvolvimento da marca na procura pelo motor de combustão ideal, independentemente do facto da marca recentemente ter lançado o seu primeiro veículo 100 por cento elétrico.



Assim, com a evolução e-Skyactiv-X, o bloco a gasolina de 2.0 ganha mais potência e eficiência. A unidade, até agora de 180 cv de potência, sobe para os 184 cv (mais 6 cv) às 6.000 rpm e 240 Nm (mais 16 NM) de binário máximo, mas as emissões de CO2 registam uma redução entre 5 e 11 gr/km. Os consumos médios combinados WLTP são de 6,5-5,0 l/100 km e as emissões de CO2 CO2 de 146-114 g/km.



Segundo a Mazda, as melhorias são resultado das alterações realizadas no ‘design’ do topo dos êmbolos e na modificação da árvore de cames para uma otimização do controlo da combustão. O sistema micro híbrido também recebeu uma atualização de ‘software’ que permite aumentar a sua capacidade de reação.



Por sua vez, o motor a gasolina SkyActiv G de 2.0 litros também foi rebatizado com e-SkyActiv G. Disponível no CX-30 e no Mazda3, este propulsor oferece uma potência de 122 cv e viu as emissões diminuírem 7 a 8 g/km.



As gamas Mazda3 e CX-30 estão à venda no mercado nacional a partir dos 28.514 euros (hatchbak, 2.0 l, gasolina, 122cv, Evolve) e 29.928 euros (2.0 l gasolina, 122 cv, Evolve), respetivamente.



A Mazda anunciou ainda alterações nos seus modelos CX-5 e MX-5. Em ambos os casos, as novida-des passam pela introdução ou atualização dos equipamentos tecnológicos de segurança e apoio à condução.



O CX-5, por sua vez, regista a chegada de uma edição especial designada ‘Homura’, que adiciona mais equipamento ao nível Excellence. Está disponível a partir dos 37.000 euros ( 2.0 l, gasolina, 165 cv, 4x2), enquanto os preços do MX-5 começam nos 29.077 euros (versão ‘soft-top’, 1.5 l, gasolina, 132 cv).



O construtor japonês anunciou, entretanto, que ambiciona ser em 2030 a primeira marca ‘premium’ não europeia, em termos de ‘design e de sofisticação. Atualmente com um volume de vendas a rondar as 200 mil unidades, a marca japonesa aposta no desenvolvimento de um modelo de negócio proveitoso para todos os parceiros e num plano de produto e de tecnologias com foco na redução nas emissões de carbono onde se incluem os veículos elétricos.