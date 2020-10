Mercedes vai reforçar participação na Aston Martin até 20%

A Aston Martin alargou a parceria com a Mercedes-Benz, subsidiária da Daimler, e a fabricante automóvel alemã vai aumentar a participação no capital da Aston Martin dos atuais 2,6% para até 20%, indicou esta terça-feira a empresa britânica.O novo acordo prevê que a fabricante do mítico automóvel conduzido por James Bond nos filmes da saga 007 tenha acesso à tecnologia da fabricante germânica, incluindo os sistemas de propulsão para veículos elétricos e híbridos.Em troca, a fabricante de automóveis de luxo vai aumentar o seu capital em 125 milhões de libras esterlinas, colocando as novas ações junto dos atuais acionistas e de novos investidores institucionais.Segundo a Reuters, a operação levará a que a Mercedes-Benz reforce a sua participação no capital da fabricante britânica dos atuais 2,6% até um máximo de 20%, de forma gradual e até 2023.A Aston Martin, que contratou em agosto o ex-CEO da Mercedes-AMG, Tobias Moers, para a liderança reportou prejuízos de 29 milhões de libras no terceiro trimestre, valor que compara com lucros de 43 milhões um ano antes.