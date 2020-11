Grupo do Estoril troca Midas por Mforce com “toque” de quatro milhões

Depois de quase duas décadas, o grupo Topchallenge decidiu terminar o contrato de franchising com a multinacional americana Midas para o mercado português, passando esta rede de 81 oficinas espalhadas por centros comerciais, postos de gasolina e outras localizações a operar com a marca Mforce, trocando o amarelo pelo vermelho e mantendo os cerca de 500 funcionários.

Através da sociedade Número Um SA, a "holding" sediada no Estoril – detida em 51% por Tiago Álvares Ribeiro e o restante pelas irmãs gémeas Mafalda e Mariana Champalimaud Lino, netas de António Champalimaud – prevê investir mais de quatro milhões de euros ao longo dos próximos três anos no "lançamento e consolidação da marca e do conceito Mforce".

O portal especializado Auto Aftermarket noticiou em agosto que o acordo de franchise com a Midas, que vigorava desde 2001, "já vinha sofrendo alguma erosão" nos últimos tempos. Fonte oficial da empresa portuguesa de reparação automóvel, que se apresenta como a maior rede nacional de oficinas próprias, recusou falar ao Negócios sobre esta mudança, alegando um "impedimento legal".









A Topchallenge está envolvida noutros negócios, além dos serviços de manutenção automóvel e da comercialização de peças. Representa a Accessorize (acessórios de moda) em Portugal desde 2002 e há seis anos adquiriu igualmente os direitos em Espanha –; lançou em 2005 a marca de vestuário masculino Mr. Blue, que soma perto de 30 lojas na Península Ibérica; e através da Funcorner explora desde 2012 a marca polaca de maquilhagem profissional Inglot, com oito pontos de venda no país. A aposta mais recente é a marca de sapatos Mark Bellucci, iniciada há dois anos.

Entrada na "saúde automóvel"

Além da rede em Portugal, a Mforce conta com cinco oficinas em Angola e promete "ambição internacional" num comunicado de imprensa em que explica que está a criar um "inovador sistema integrado de cuidados" com o automóvel. Inclui uma Linha de Saúde Auto para primeiro apoio e triagem, a rede atual de 80 oficinas "clínicas" para os serviços rápidos de revisões, travões ou pneus, e ainda as chamadas oficinas "hospital". A primeira abre já em novembro e vão estar "altamente capacitadas para responder a todas as necessidades de reparação, incluindo as mais complexas".





"Ao longo destes 20 anos de experiência no negócio da reparação auto, o Grupo Topchallenge proporcionou um elevado nível de satisfação aos mais de 2,5 milhões de clientes, como mostram os ‘Google ratings’ e outros indicadores de medição da satisfação, mas percebemos que tanto o cliente profissional, onde lideramos, como o particular, querem mais. Aplicar o conceito de saúde das pessoas aos automóveis é a melhor estratégia para satisfazer os clientes no futuro", resumiu o administrador e CEO da Mforce, Pedro Maria Ferro da Cunha.