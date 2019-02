Minimó, o elétrico de dois lugares da Seat para reduzir custos do "carsharing"

A Seat, que quer ser líder estratégica no mercado da micromobilidade do grupo Volkswagen, apresentou esta segunda-feira em Barcelona o Minimó, um veículo elétrico de dois lugares para a cidade.

A fabricante automóvel Seat, pertencente ao grupo alemão Volkswagen, quer ser uma referência no mundo da micromobilidade urbana. E hoje apresentou em Barcelona um conceito de dois lugares 100% elétrico e orientado para o negócio do "carsharing", o Minimó.



O pequeno eléctrico tem 2,5 metros de comprimento e 1,24 metros de largura que ocupa apenas 3,1 metros quadrados de espaço.

O veículo tem um sistema de carregamento de permite retirar a bateria e trocá-la por outra, o que facilita o recarregamento do Minimó em poucos minutos e lhe dá uma autonomia de mais de 100 quilómetros, informou a empresa, citada pelo El País.

Segundo a Seat, este sistema de recarregamento permite "reduzir os custos operacionais do ‘carsharing’ até 50%".

A apresentação foi feita na maior feira de tecnologias móveis do mundo, o Mobile World Congress – agora designado MWC Barcelona –, que hoje teve início e que se prolonga até quinta-feira.

Luca de Meo, presidente da fabricante automóvel, que apresentou o Minimó ao público, sublinhou que este conceito é o de um carro hiperconectado, usando tecnologia 5G.

"Entre outras funções, o veículo reconhece se o condutor tem 16 ou 18 anos para adaptar a sua velocidade máxima de 45 a 90 km/h, por exemplo. Além disso, com o Assistente da Google no Android Auto, o condutor pode concentrar-se na estrada e manter as mãos no volante enquanto interage com o veículo através da sua voz, de modo a obter respostas, gerir tarefas e controlar os diferentes meios", acrescentou.

Segundo Luca de Meo, citado pela Reuters, as fabricantes automóveis serão os grandes clientes da próxima geração de redes de telecomunicações, ajudando assim a justificar o investimento no 5G.

Com o Minimó, a Sear torna-se assim na marca que lidera o ramo da microbilidade dentro do grupo Volkswagen.

A VW tem vindo a apostar fortemente na mobilidade elétrica e em meados de janeiro anunciou a expansão da fábrica de Chattanooga, nos EUA, onde investirá 800 milhões de dólares e criará cerca de 1.000 novos empregos.

Até 2025, a marca alemã pretende vender um milhão de carros elétricos por ano.





Neste congresso mundial de comunicações móveis que decorre em Barcelona estarão em foco a segurança, a "cloud", o 5G, a inteligência artificial e a robótica, entre muitos outros temas. Serão muitas as empresas a apresentaren soluções mais avançadas para as comunicações móveis, havendo muitos "gadgets" para explorar.