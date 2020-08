Model 3 da Tesla inicia transformação no mercado de usados nos EUA

O Model 3 é de longe o mais vendido entre os veículos elétricos e fez da Tesla a empresa automóvel mais valiosa do mundo. Mas é preciso algum tempo para ver o desempenho de um modelo no mercado de usados, já que os proprietários geralmente ficam com os veículos durante pelo menos alguns anos.





Sites de compras de carros ainda têm poucos exemplos para entender como o Model 3 se está a sair no mercado de usados, mas os dados disponíveis são animadores. Os veículos são vendidos logo depois de entrarem nas plataformas e, na avaliação da subsidiária ALG, da TrueCar, a sua presença no mercado de veículos elétricos premium terá um profundo impacto no segmento.





"Quem procura um Audi A4 usado tem opções comparáveis, como o BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe C e Lexus IS", explicou George Augustaitis, diretor de análise económica e da indústria automóvel da CarGurus. "Para quem procura o Model 3, não há substituto".





Modelos iniciais, como o Nissan Leaf e o BMW i3, perderam valor muito mais rapidamente do que os carros convencionais. A procura era pequena, a autonomia limitada e a degradação da bateria causava preocupações.





O baixo valor residual (ou seja, o valor dos carros após alguns anos na mão de outro dono) foi um dos muitos fatores que impediram uma maior adoção dos veículos elétricos. Mas a ALG prevê uma grande melhoria.





A empresa, com 64 anos, anteriormente conhecida como Automotive Lease Guide, estima que o segmento de carros elétricos premium passará do valor mais baixo em leilão após três anos de retenção para o quarto valor mais alto dentro de 36 meses.





Exemplares usados do Model 3 demoraram, em média, 29,3 dias a serem vendidos entre março e junho, de acordo com a iSeeCars.com. O modelo da Tesla foi o carro usado que foi vendido mais rapidamente no período, segundo dados do site que agrega veículos à venda.





A capacidade da Tesla de fornecer atualizações de software sem conexão física provavelmente contribui para a situação.

"As pessoas dizem muitas vezes que o carro que têm é melhor do que o carro que compraram", relatou Gene Munster, sócio gestor da venture capital Loup Ventures.





A Tesla iniciou a produção do Model 3 no segundo semestre de 2017, mas demorou meses a aumentar o volume, e só começou a oferecer leasing em abril de 2019.





"Ainda não existem muitos Teslas no mercado de usados", disse George Chamoun, CEO da ACV Auctions. Algumas revendedoras independentes não vendem a marca, mas o responsável espera que isso mude.





A ACV vendeu três vezes mais Teslas em julho do que no início do ano. O número médio de ofertas para a compra desses carros é 20% maior do que para o resto do stock da empresa de leilões.





"A procura está a ultrapassar a oferta, que é limitada", disse Augustaitis, da CarGurus, referindo-se ao Model 3. "A sua autonomia, tecnologia e preço ainda são únicos".