Motos chinesas desembarcam em Portugal

A empresa arranca a sua atividade este mês em Portugal com sete modelos nos segmentos Adventure, Street e Custom, todos com uma garantia de seis anos, e que vão estar disponíveis na rede de concessionários no decorrer de novembro.A marca espera alcançar em menos de um ano a cobertura total do País, e a sua estratégia contempla um gama de produtos que abranja todos os segmentos até 2025, desde pequenas ‘scooters’ de 50 cc a modelos de alta gama de 800 cc.Num período de cinco anos, a QJ Motor espera consolidar-se no mercado português e ter-se tornado numa das referências do setor, alcançando as 2.000 matriculações anuais (com a totalidade da sua gama de motos e scooters), e 4,5% de quota num mercado estável.Propriedade da Qianjian Motorcycle, que, por sua vez, pertence ao grupo Geely, a QJ Motor traz para Portugal os mais de 30 anos de experiência que possui tanto em temos I+D, como na produção de motociclos, motores e componentes, assim como o seu conhecimento do mercado europeu, obtido por via de outra das marcas que detém.