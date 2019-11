Nova empresa da PSA e FCA será o quarto maior grupo automóvel mundial

A Fiat Chrysler terminou 2018 como oitavo grupo automóvel por unidades vendidas, com 4,8 milhões de unidades. A PSA surge logo atrás, com 4,1 milhões. Somadas as vendas dos dois grupos totalizam 8,9 milhões, o que colocaria a nova empresa apenas atrás da Volkswagen, Toyota e Renault-Nissan.