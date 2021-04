Exteriormente o novo Jeep Compass exibe estética renovada, com design mais sofisticado e moderno, adaptado ao seu caráter urbano. As mudanças envolveram principalmente a frente, agora de aspeto mais largo e atlético.



Os designers da marca reformularam a estética da lendária grelha Jeep, elevando a sua posição vertical e dividindo-a em duas secções horizontais. Integra novos faróis dianteiros Full LED de perfil mais elegante. Disponíveis em três tipos, conferem ao Compass um visual mais arrojado. As luzes diurnas (DRL) – agora de formato alongado – também foram reposicionadas e integradas nos faróis dianteiros principais.



Mais atual e espaçoso, o novo Compass oferece também um novo habitáculo projetado para melhorar o conforto e a vida a bordo. Os principais destaques incluem painel de instrumentos digital Full HD de 10,25", rádio DAB, sistema Uconnect 5 com ecrã tátil de 8,4" ou 10,1", processador cinco vezes mais rápido, sistema operativo Android com integração sem fios de smartphone Apple CarPlay e Android Auto, navegação TomTom 3D interativa e reconhecimento de voz natural e Uconnect Services.



Em matéria de segurança e apoios à condução, o Compass destaca-se por ser o primeiro modelo Jeep na Europa a oferecer condução autónoma de nível 2 e a ser equipado com ADAS de última geração, de série em toda a gama. Incluem: Reconhecimento de Sinais de Trânsito, que lê e interpreta os sinais rodoviários; Assistência Inteligente à Velocidade, para manter automaticamente a viatura dentro do limite de velocidade exibido; Alerta de Sonolência do Condutor, para avisar o condutor se a sua atenção diminuir ou se cabecear por um momento; e Travagem Automática de Emergência com reconhecimento de peões e ciclistas, que abranda o veículo até paragem completa para evitar (ou mitigar) eventuais acidentes. Mas a principal nova funcionalidade é a Assistência à Condução em Autoestrada, que combina Cruise Control Adaptativo e Manutenção no Centro da Faixa, para ajustar automaticamente a velocidade e a trajetória do veículo.



O novo modelo é proposto com cinco níveis de equipamento (Sport, Longitude, Limited, S e Trailhawk) e na nova série especial 80th Anniversary (a versão de lançamento do Compass), com cinco combinações de grupos motopropulsores – gasolina, diesel e híbrido plug-in, três caixas de velocidades (manual de seis relações, automática de dupla embraiagem a seco (DDCT) ou automática de seis relações) – e tração dianteira ou integral.



A versão a gasolina monta o motor GSE 1.3 com 130 cv ou 150 cv, acoplado, respetivamente, a uma transmissão manual e a uma transmissão de dupla embraiagem a seco (DDCT), ambas com tração dianteira. A completar a gama de motores de combustão interna, surge o motor diesel 1.6 de 130 cv, com caixa manual de seis velocidades e tração dianteira.



A gama híbrida plug-in 4xe é oferecida em dois níveis de potência, 190 cv e 240 cv, com transmissão automática de seis velocidades e tração integral eAWD. Nestas versões, o motor turbo 1.3 é acoplado a um motor elétrico localizado no eixo traseiro, alimentado por uma bateria de 11,4 kWh que pode ser recarregada durante a condução ou por meio de uma tomada de corrente externa. Dependnedo das versões, a autonomia em modo exclusivamente elétrico varia entre 47 e 49 km (ciclo WLTP).