Ofensiva Bentley

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Modelo de entrada de gama da Bentley, o novo SUV de luxo Bentayga Hybrid (PHEV – recarregável) já está disponível no nosso país. Com um preço de 216.180 euros, combina um motor elétrico (126 cv e 350 Nm) a um motor a gasolina V6 biturbo de 3.0 litros de cilindrada, com 449 cv de potência conjunta e 700 Nm de binário, e uma bateria de iões de lítio de 17,3 kWh.

O sistema oferece uma autonomia combinada até 693 km e até 40 km em modo 100 por cento elétrico. Com 126 cv de potência e 350 Nm, o motor elétrico está alojado na transmissão, entre a caixa de velocidades e o motor de combustão interna, e pode fornecer o binário total instantaneamente, proporcionando uma aceleração silenciosa e rápida do veículo a velocidades até 130 km/h.

O sistema total impulsiona o Hybrid em apenas 5.5 segundos na aceleração 0-100 km/h, e atinge uma velocidade máxima de 254 km/h.

O Bentayga Hybrid apresenta um exterior mais moderno e cuidado, e o interior foi revisto, oferecendo agora uma combinação modernizada de materiais de luxo, em consonância com o tradicional requinte artesanal.

Segundo a marca, o novo Hybrid, que se junta às já conhecidas versões V8 (a partir de 252.434 euros e S (a partir de 282.102 euros), é o primeiro passo no caminho da Bentley para ter uma oferta eletrificada em toda a linha de produtos nos próximos três anos, de que fará parte o Bentley 100% elétrico em 2025.



Continental GT Speed e Convertible mais potentes



Em sentido contrário, os novos Continental GT Speed e GT Speed Convertible, considerados os mais potentes e de maiores prestações da história da Bentley, não abdicam do emblemático motor W12 de 6.0 litros, agora em versão revista de mais 24 cv para um total de 659 cv e 900 Nm de binário. Aceleram dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos (3,7 no Convertible) e atingem os 335 km/h de velocidade máxima.

Entre outras novidades nos dois novos modelos, a marca destaca a adoção de novas tecnologias a nível de chassis que incrementam a dinâmica desportiva, mas mantém o conforto de condução. Por sua vez, as quatro rodas direcionais e o diferencial traseiro eletrónico melhoram a agilidade e a estabilidade do veículo. Opcionalmente (14 mil euros), os dois modelos podem agora ter vir equipados com travões carbocerâmicos.

Esteticamente, os detalhes exteriores exclusivos incluem jantes Speed de 22 polegadas e soleiras desportivas das portas mais esculpidas e com a inscrição Bentley iluminada na cor vermelha.

O interior, com revestimentos em couro e alcantara, está disponível em mais 15 cores principais, 11 cores de pele e oito tipos de madeira, que podem ser selecionadas para uma maior personalização.

O Bentley Continental GT Speed é proposto em Portugal com um preço a partir de 341.499 euros e o Continental GT Speed Convertible oferecido com um preço a partir de 369.174 euros.