Os piores carros de luxo de 2018

Estará provavelmente surpreendido por ver um bonito convertível de uma marca tão prestigiada. Mas leia com atenção; Não tenho qualquer problema com o estilo de condução do DB11 Volante. O motor V8 atinge os 100 km por hora em quatro segundos e atinge uma velocidade máxima de 300 km por hora. Um olhar de relance basta para sofrer um arrepio na espinha. Mas passando algum tempo com o carro – de dentro para fora – verifica-se que o design do automóvel é difícil de compreender. Com a capota posta, a cobertura de lona parece esticada ao máximo até aos infinitamente pequenos bancos traseiros. Pendurado ao longo da estrutura, compromete todas as curvas que a marca tanto trabalhou para desenvolver. Se fosse dono deste carro, nunca colocaria a capota com medo de estragar os ângulos exteriores que funcionam bem em modo descapotável.

Também nos interiores detetamos problemas. Com a capota posta, o interior que parecia relaxado aberto para o exterior, repentinamente começa a parecer esquisito. Isto porque a Aston Martin privilegia muito os acabamentos: as opções podem ser berrantes, com múltiplos couros e lãs e colaborações de costura nos assentos e portas. Nos (desconfortavelmente rígidos e rectos) assentos dianteiros, é como estar sentado no interior de um apertado bar de karaoke sem saída à vista. E não recomendaria os bancos traseiros a ninguém de que gostasse – mesmo que remotamente.

Se quiser um Aston Martin convertível, escolha o Vanquish S Volante. Garante mais espaço e é mais bonito. Se preferir o Volante, mantenha a capota em baixo e esqueça conduzir com chuva.