Em abril as exportações de componentes automóveis totalizaram apenas 188 milhões de euros, menos 608 milhões do que em igual mês do ano passado.

No acumulado do ano, entre os quatro principais mercados de destino a França foi o que registou a quebra mais severa - 34,5% - somando apenas 334 milhões de euros. O mercado gaulês é o terceiro maior para as exportações das fabricantes nacionais de componentes automóveis.



As vendas para Espanha, o principal destino, sofreram um decréscimo de 17%, para 751 milhões de euros, enquanto a Alemanha, o segundo maior mercado, apresenta uma descida de 20,7%, para 555 milhões. O Reino Unido, que é o quarto principal comprador, cedeu 25%, com as vendas para o mercado britânico a totalizarem 214 milhões de euros.



A AFIA assinala que "já em março as exportações diminuíram 26%, o que interrompeu o arranque positivo de 2020. Altura em que se registaram acréscimos de 7% e 8%, em janeiro e fevereiro, respetivamente".



"Estes valores de abril refletem os efeitos da pandemia covid-19, com o abrandamento geral da atividade, encerramento temporário das fábricas de automóveis e consequente cancelamento de encomendas", sublinha a associação.

