A produção automóvel em Portugal caiu 46,1% em termos homólogos em março, penalizada pela paragem das fábricas na segunda metade do mês devido à pandemia da covid-19.





Assim, nos primeiros três meses do ano saíram das linhas de produção 77.204 veículos, o que representa uma queda de 18,3% face a igual período de 2019, ano em que Portugal atingiu um máximo histórico de produção.

A suspensão da atividade nas fábricas na segunda quinzena refletiu-se também nos números do primeiro trimestre.Assim, nos primeiros três meses do ano saíram das linhas de produção 77.204 veículos, o que representa uma queda de 18,3% face a igual período de 2019, ano em que Portugal atingiu um máximo histórico de produção.

A produção automóvel em Portugal caiu 46,1% em termos homólogos em março, para 17.096 veículos, penalizada pela paragem das fábricas na segunda metade do mês devido à pandemia da covid-19, indicou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A produção de ligeiros de passageiros sofreu um decréscimo de 47,1% face a março de 2019, para 13.686 unidades. Já nos comerciais ligeiros, as 3.203 viaturas produzidas traduzem uma quebra de 39,3%. No segmento dos pesados, a descida ascendeu a 61,1%, para 207 viaturas.