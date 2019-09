Porsche 911 é o carro mais rentável de 2019

A oitava geração do modelo icónico da Porsche é mais rentável, proporcionalmente falando, do que qualquer outro veículo que estreou no ano passado. O modelo foi responsável por quase 30% dos ganhos totais da Porsche desde o lançamento, mesmo respondendo por apenas 11% das vendas, segundo um relatório recente da Bloomberg Intelligence.

Esta percentagem supera modelos de elite como o F8 Tributo, da Ferrari, DBX, da Aston Martin, GLE, da Mercedes-Benz, e X5, da BMW, que também se colocam acima do seu peso quando se trata de margens de lucro.

O F8 Tributo, por exemplo, exibe margens impressionantes de 50%, mas contribui com apenas 17% do lucro total de veículos da Ferrari. A Aston Martin vai vender 4.500 unidades antecipadas do DBX em 2020, dobrando o volume de vendas. Sozinho, o modelo vai responder por 21% das vendas totais de veículos da empresa; é provável que aumente as margens EBITDA da Aston Martin para 30%, segundo o relatório. Quanto aos SUV, o GLE, juntamente com o irmão GLS, representará 24% do lucro da Mercedes em 2020, com apenas 9% do volume total; o X5 da BMW representará 16% do lucro com automóveis, com apenas 7% do volume de vendas da BMW.

Todos estes modelos geram "um nível desproporcionalmente alto do lucro total", disse Michael Dean, analista de ações do setor automóvel da Bloomberg Intelligence, em entrevista por telefone durante o Salão do Automóvel de Frankfurt. Mas a nova geração do 911, em particular, aumentará ainda mais os ganhos da Volkswagen.

"É um cálculo muito simples: o 911 é muito rentável na sua própria forma e, quando se acrescenta as variações, as margens tornam-se imensas", disse Dean, observando opções lucrativas como travões de cerâmica e variantes com turbocompressores que as fabricantes usam para aumentar os preços de retalho sugeridos pelo fabricante sem incorrer em muitos custos extras. Também ajuda o facto de o novo modelo ter um preço de tabela mais alto, de 97.400 dólares, do que o titular já altamente rentável.

Além disso, acrescentar "a variante Turbo é basicamente lucro puro", salientou Dean. "Se assumirmos que eles vendem 10.000 Turbos, mais os GT3 e Turbo S, apenas as variantes Turbo do 911 pode significar 500 milhões de dólares em termos de lucro para a Porsche."

Com o seu maior mercado na China e uma faixa de preços mais cara, a Porsche também deve permanecer imune aos problemas atualmente enfrentados pelas fabricantes alemãs, disse Dean. As vendas de carros na Alemanha estão no nível mais baixo desde 2010, perante o impacto da guerra comercial sobre fabricantes como Mercedes-Benz e BMW, que também enfrentam economias em desaceleração e preocupação persistente com os níveis de poluição intensificada pelo escândalo de motores a diesel da Volkswagen em 2015.

"Não há problemas", disse. "A Porsche está ganhando o jogo."

Em 2018, as vendas globais da Porsche aumentaram 3%, para 256.255 veículos, enquanto as vendas do 911, em particular, subiram dois dígitos: 10% para 35.573 veículos. As receitas globais do Porsche 911 superaram em 2018 as vendas de todos os carros da Bentley, Ferrari, Aston Martin e Lamborghini combinadas.

Dada a pompa e cerimónia dos recentes lançamentos de veículos elétricos, a introdução do novo 911 Carrera da Porsche foi relativamente discreta, disse Dean. "[Mas] o carro desportivo é oportuno, pois compensará a transição para os veículos elétricos a bateria, que começa com o novo Taycan, o seu modelo menos rentável."

Em entrevista à Bloomberg TV, o presidente do conselho da Porsche, Oliver Blume, disse que o Taycan acabará por gerar uma "boa margem", especialmente nas versões topo de linha, embora os retornos não sejam tão altos quanto de outros modelos. Dean calcula que o modelo começará a dar lucro em 2023, quando os preços das baterias terão caído significativamente.

