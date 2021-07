Portugal com segunda maior subida da UE na venda de carros em junho

As vendas de ligeiros de passageiros na União Europeia (UE) em junho atingiram 1.048.043 unidades, mais 10,4% do que o registado em igual mês de 2020, revelou esta sexta-feira a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).Portugal foi o segundo país dos 27 com uma maior subida nas vendas homólogas, que cresceram 71%, apenas atrás da Irlanda, onde os veículos matriculados dispararam 174,8%.Estes crescimentos, contudo, são inflacionados pelo efeito de base em muitos dos países europeus, uma vez que em junho do ano passado se encontravam ou com restrições devido à pandemia ou a sair de períodos de encerramento dos stands. Em Portugal, por exemplo, os concessionários reabriram as portas no início de maio de 2020, tendo as vendas acelerado de forma mais pronunciada em junho.Já no aculado da primeira metade deste ano, as vendas na UE totalizaram 5,36 milhões de unidades, uma subida de 25,2% que corresponde a mais 1,08 milhões de viaturas.Aqui, as maiores variações homólogas pertenceram à Grécia, com um "salto" de 59,6%, seguida de Itália, com 51,4%, e da Croácia, com 49,1%.Portugal ficou ligeiramente acima da média europeia, ao registar um crescimento de 25,6%.