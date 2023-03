Portugueses compram um em cada quatro Teslas vendidos na Europa

Nos dois primeiros meses do ano, a Tesla viu as vendas na UE crescerem 105%. Em Portugal, a marca liderada por Elon Musk disparou as vendas em mais de 870%.

