Prio adia início da cobrança de carregamentos rápidos de carros elétricos

A Prio decidiu adiar por pelo menos um mês o início do pagamento dos carregamentos rápidos de automóveis elétricos nos postos que opera. A empresa tinha anunciado que iria começar a cobrar estes serviços a 1 de janeiro, mas decidiu adiar as cobranças por um mês.

A empresa optou por não cobrar os carregamentos nos seus postos a 1 de novembro, data em que os carregamentos rápidos começaram a ser pagos.

"Os carregamentos deverão começar a ser pagos em fevereiro", disse ao Negócios Carlos Ferraz, gestor de desenvolvimento de negócio da empresa. "Decidimos consolidar os processos e estabilizar a operação e, por isso, apenas iremos iniciar a cobrança no próximo mês", explicou.

A excepção é o posto de carregamento da Prio em Coimbra. "Esse posto em Coimbra está abrangido por um contrato de concessão que obrigava o início da cobrança em janeiro", indicou o responsável. Nesse posto, a Prio cobra 0,156 euros por kWh, segundo o tarifário que vigora em janeiro para os operadores de postos de carregamento (OPC).

Questionado se esse valor seria aplicável aos restantes postos em fevereiro, Carlos Ferraz indicou que os preços a praticar ainda não foram definidos, nem sequer se serão em euros por minuto ou por kWh.

O gestor referiu ainda que os preços serão diferenciados entre os diversos postos.

Os restantes operadores de postos de carregamento (OPC) mantiveram o tarifário face ao que vigorava em dezembro de 2018.