Produção automóvel em Portugal cresce 80% até Outubro

Pedro Elias

A produção automóvel em Portugal nos primeiros dez meses deste ano ascendeu a 247.542 unidades, o que traduz uma subida de 80,3% face a igual período em 2017, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No mês de Outubro, foram produzidos 27.751 veículos, uma subida homóloga de 39,2%. Nos ligeiros de passageiros o aumento foi de 23,4%, para 19.266 unidades, enquanto nos comerciais ligeiros a produção mais do que duplicou, passando de 3.827 para 7.897 veículos. No segmento de pesados, as 588 unidades produzidas traduzem uma subida de 18,5% face a Outubro de 2017.

Do total de veículos produzidos, 96,8% destinaram-se a exportações, que registam uma subida homóloga de 82,4% face a 2017.

A Europa é o destino da mais de 90% das exportações, com destaque para a Alemanha (21,3%), França (14,5%), Itália (11,4%), Reino Unido (11,1%) e Espanha (9,7%).