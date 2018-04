Produção automóvel em Portugal quase duplicou no primeiro trimestre

A produção de automóveis em Portugal quase duplicou no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, revelou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta sexta-feira, 13 de Abril.





Entre Janeiro e Março, foram produzidas 72.347 viaturas, o que traduz um aumento de 88,9% face aos primeiros três meses de 2017. Este resultado foi impactado sobretudo pela produção do T-Roc na Autoeuropa, que arrancou em Agosto do ano passado.