Produção automóvel mais do que duplica em junho e dá saldo positivo ao semestre

A produção automóvel em Portugal cresceu 139,3%, para 38.692 unidades, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).O desempenho de junho permite, aliás, que a produção acumulada na primeira metade do ano - 157.121 veículos - apresente um crescimento de 3,2% em termos homólogos.Por tipo de veículos, saíram das fábricas nacionais 32.077 ligeiros de passageiros, uma subida de 169,9% face a junho de 2021, enquanto nos comerciais ligeiros as 6.031 unidades representam um aumento de 60,1%. Nos pesados a produção cresceu 12,7%, para 584 viaturas.A Autoeuropa, maior fábrica nacional, produziu 29.859 veículos, um aumento de 174,2% em termos homólogos. Em junho do ano passado a escassez de "chips" levou a fábrica de Palmela a suspender a laboração por 12 dias, tendo produzido apenas 10.890 unidades.A Stellantis de Mangualde (antiga PSA Mangualde) fechou o mês com uma subida homóloga de 76,5%, para 7.316 veículos.Já a Mitsubishi Fuso Trucks Europe, no Tramagal, viu a produção aumentar 27,7%, para 1.212 unidades. A Toyota Caetano contribuiu com 303 veículos, mais 63,8% do que um ano antes, e a CaetanoBus produziu dois autocarros, quando em junho de 2021 não tinha saído qualquer veículo da fábrica.