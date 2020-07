PSA compra empresa de peças automóveis portuguesa B-Parts

O grupo PSA (Peugeot, Citroën e Opel) comprou a empresa portuguesa Amanhã Global, detentora da plataforma de comércio eletrónico de peças automóveis reutilizáveis B-Parts.com, informou esta quinta-feira o grupo liderado por Carlos Tavares.



A operação, realizada através da PSA Aftermarket, consiste na aquisição de uma participação maioritária no capital da Amanhã Global, cuja direção mantém-se em funções.



Segundo o comunicado, a aquisição da Amanhã Global, empresa fundada em 2015 e sediada no Porto, "visa completar a estratégia de conquista da PSA Aftermarket na economia circular, sustentada pelo objetivo de triplicar o volume de negócios até 2023".



O grupo automóvel francês indica ainda que a B-Parts tem "um perímetro de atuação mundial e a sua atividade comercial está solidamente implantada em quinze países, tanto dirigida a clientes B2B [empresariais] como a clientes B2C [particulares].



Fonte oficial da PSA Portugal refere ao Negócios que o grupo liderado por Carlos Tavares torna-se o primeiro fabricante automóvel mundial a entrar no mercado de peças reutilizáveis, no âmbito da tendência de economia circular.



A PSA Aftermarket, que engloba os serviços pós-venda da fabricante francesa, aposta assim na área de reutilização de peças, juntando este segmento à reparação e reconstrução, os "3R" desta estratégia de economia circular.



"A B-Parts é líder europeia em peças usadas para automóveis. A aquisição por parte da PSA constitui um acordo altamente benéfico para ambas as partes, que nos permitirá alcançar uma nova dimensão: a PSA passa a ser o primeiro construtor a tomar uma posição no mercado de peças usadas, e a B-Parts ganha uma oportunidade única para aceder à vasta rede de clientes da PSA. Este acordo fortalece o modelo de negócio da B-Parts e vai permitir-nos acelerar o nosso desenvolvimento em áreas geográficas para além do mercado europeu. Este é o nosso objetivo comum para os próximos anos", referem Manuel Araújo Monteiro e Luís Sousa Vieira, diretores-gerais da Amanhã Global, citados no comunicado.



A B-Parts tem acordos com centros de abate em cinco países - Alemanha, Holanda, Lituânia, Espanha e Portugal - que lhes fornecem as peças que depois vende na plataforma eletrónica para clientes como oficinas, seguradoras e particulares em 65 países.



