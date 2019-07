PSA de Mangualde investe 25 milhões para produzir novo carro

A fábrica de Mangualde do grupo PSA (Peugeot/Citroen) prevê investir entre 20 a 25 milhões de euros para produzir um automóvel a ser lançado em 2023.

O diretor-geral da unidade de Mangualde do grupo PSA (Peugeot/Citroen) anunciou, este sábado, 27 de julho, o objetivo de investir até 25 milhões de euros nesta fábrica do distrito de Viseu para a produção de um automóvel a ser lançado em 2023.





"Estamos a tentar adaptar o produto atual, o carro que temos, às normativas do CO2. Haverá uma versão que irá emitir menos CO2 e estamos a tentar convencer a direção-geral e, trabalhando já com o Governo português e com os trabalhadores da fábrica para, entre todos, conseguirmos ter um projeto a médio prazo e num contexto automóvel , que não é nada simples neste momento, há muitas dificuldades ligadas às emissões, para que tenha um futuro também para Mangualde", assumiu José Maria Castro.