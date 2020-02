Futuro da PSA de Mangualde depende de veículo elétrico

O futuro da PSA de Mangualde está dependente de a unidade produzir um modelo eletrificado do grupo liderado por Carlos Tavares, disse esta sexta-feira o diretor geral da empresa, José Maria Castro.

O responsável falava aos jornalistas no final de uma visita do ministro da Economia à fábrica, no âmbito do Roteiro da Indústria Automóvel.

José Maria Castro referiu que a decisão terá de ser tomada até ao final do ano, estando previsto o início da produção em série do modelo eletrificado para 2023.

O responsável indicou que para que o projeto avance é necessário o apoio do Governo mas também que seja alcançada "paz social".

A administração acredita que as negociações de um acordo de médio prazo com os trabalhadores se deverão iniciar "nas próximas semanas".

O investimento para a produção do novo modelo eletrificado é estimado em 18 milhões de euros.

José Maria Castro considera que em 2025 o modelo eletrificado represente 70% da produção em Mangualde. Assim, defende, se o projeto não avançar a fábrica "não será viável".