Quais foram os modelos de automóveis 100% elétricos mais vendidos na Europa em 2020?

Num ano em que o mercado de automóveis ligeiros de passageiros na Europa sofreu uma quebra de 23,7%, os carros totalmente elétricos somaram quase 730 mil unidades vendidas, mais do que duplicando o volume de 2019.A forte aposta dos fabricantes automóveis tradicionais em modelos eletrificados (elétricos puros e híbridos plug-in) resultou numa forte mudança no "ranking" das construtoras no segmento dos elétricos, bem como nos modelos mais populares.A Tesla, líder em 2019, foi ultrapassada pelo Grupo Volkswagen e pela aliança Renault-Nissan.E em dezembro, alguns modelos elétricos registaram volumes de vendas extremamente elevados, com o Volkswagen id.3 e o Model 3 da Tesla a estarem entre os 10 mais vendidos na Europa nesse mês.Segundo a JATO Dynamics, no último mês do ano passado o modelo mais vendido na Europa foi o Volkswagen Golf, surgindo o Volkswagen id.3 na segunda posição e o Tesla Model 3 fecha o pódio mensal.Já no conjunto do ano, o Renault Zoe conquistou a liderança entre os modelos elétricos, destronando o Model 3. O Volkswagen id.3 surge na terceira posição.Seguem-se o Hyundai Kona Electric, o Volkswagen e-Golf, o Peugeot e-208 e o Kia e-Niro.Completam a lista de 10 modelos mais vendidos o Nissan Leaf, o Audi e-Tron e o BMW i3.Esta dezena de modelos totalizam vendas de 465 mil automóveis, representando mais de 60% do mercado.