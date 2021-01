Renault continua líder e Mercedes e BMW ganham peso. Veja as marcas mais vendidas em Portugal em 2020

Leia Também Pandemia faz vendas de carros recuarem 6 anos

As vendas de ligeiros de passageiros recuaram 35% em Portugal em 2020, castigadas pelo impacto da pandemia, o que representa menos 78.382 veículos matriculados. Os 145.417 automóveis vendidos no ano passado são o valor mais baixo desde 2014.Ainda assim, a quebra nas vendas variou bastante de marca para marca, o que levou a mudanças no "ranking" anual.A Renault, que lidera o mercado nacional há já 23 anos consecutivos, viu as vendas caírem 35,8% e a sua quota de mercado baixar de 12,96% para 12,80%.Também a Peugeot, segunda marca mais popular, registou uma quebra na ordem dos 33%, conseguindo, no entanto, subir a sua fatia de mercado dos 10,58% para os 10,90%.A fechar o pódio surge a Mercedes-Benz, que resistiu bem melhor à crise e viu as vendas recuarem apenas 17%. A marca alemã aumentou o seu peso no mercado português em mais de dois pontos percentuais, subindo de 7,40% para 9,46%.A BMW subiu dois degraus e ascendeu à quarta posição apesar de uma quebra de 24,5% nas vendas. A fabricante bávara tem agora uma quota de mercado de 7,23%, uma subida de um ponto percentual.A francesa Citroën manteve o quinto posto após registar um decréscimo de 41,1%, enquanto a Nissan (-28,5%) avançou da nona para a sexta posição.A Fiat, que viu as vendas encolherem para menos de metade (-53,1%), caiu da quarta para a sétima posição e superou a Seat (-37,6%) por escassos 10 veículos, graças a um forte mês de dezembro em que foi mesmo a terceira marca mais vendida.No nono posto surge a Volkswagen, que perde um lugar face a 2019 devido à quebra de 32,8%. A encerrar o Top 10 encontra-se a Ford (-27,3%), que ganha duas posições.Destaque ainda para a Opel, que viu as vendas afundarem 54,2% e baixou da 10.ª para a 13.ª posição. Outra marca particularmente atingida foi a Smart, que passou a vender apenas veículos elétricos, que sofreu uma quebra de 87,3% e baixou da 17.ª para a 27.ª posição.Ainda pela negativa, sofreram fortes quedas nas vendas a Mitsubishi (-50,1%), Mazda (-64,2%), Jeep (-54,7%), Jaguar (49,8%), Suzuki (-58,5%) e Alfa Romeu (-70,1%).As fortes quedas em várias fabricantes permitiu à Tesla entrar pela primeira vez no Top 20. A marca de Elon Musk registou um decréscimo de 28,6%, mas subiu à 19.ª posição e ganhou quota de mercado, passando de 0,88% para 0,97%.