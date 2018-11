Renault lança Fundação Grupo Renault Portugal

A Fundação Grupo Renault Portugal tem como missão promover as acções de responsabilidade social do grupo e irá assegurar esse compromisso de intervenção, em prol da comunidade.

DR

A Renault apresentou esta quinta-feira, 22 de Novembro, a sua nova Fundação Grupo Renault Portugal, uma instituição privada sem fins lucrativos que tem como instituidores as empresas do Grupo a operar no nosso país: Renault Portugal, Renault Cacia, Renault Retail Group Portugal, e a RCI Bank and Services Portugal.

Constituída oficialmente em Maio deste ano, a Fundação tem como missão promover as acções de responsabilidade social do grupo e irá assegurar esse compromisso de intervenção, em prol da comunidade, através de iniciativas próprias ou em associação com instituições e empresas da sociedade portuguesa.

Segundo Fabrice Crevola (na foto), director-geral da Renault Portugal e presidente da nova instituição, "são quatro, as principais áreas de actuação da Fundação: promoção da educação, mobilidade sustentável, segurança rodoviária e integração/diversidade".

"Na educação – destacou – a Fundação vai incrementar o programa 'segurança para todos', uma iniciativa pedagógica para a educação e segurança rodoviária infantil, em vigor desde o ano 2000. Outros projectos são a implementação de uma escola itinerante para crianças, atribuição de bolsas de mérito escolar/desportivo para jovens desfavorecidos e assinatura de protocolos de formação com Universidades e Institutos Politécnicos."

O grupo Renault é hoje em Portugal um dos 15 maiores exportadores nacionais. Com uma facturação superior a 1,2 mil milhões de euros e a capacidade de gerar 2.000 empregos directos e 1.800 indirectos (através da rede de distribuição com a maior cobertura do país), o grupo Renault é constituído pelas marcas Renault, Dacia e Alpine. Nas últimas duas décadas tem liderado o mercado nacional automóvel.

A cerimónia de lançamento da Fundação realizou nas instalações de Carcavelos da Nova School of Business and Economics Executive Education, uma das seis faculdades da Universidade Nova de Lisboa, e contou com a presença de Oliver Host, presidente da Fondation Renault.