O responsável da Tesla na China, Tom Zhu, foi promovido para supervisionar as fábricas da marca de carros elétricos nos Estados Unidos, bem como operações de venda em território norte-americano e na Europa, noticia a Reuters, de acordo com um relatório interno.Zhu, torna-se assim o executivo de maior importância, depois do CEO, Elon Musk, com responsabilidades diretas no que toca a entregas em todos os grandes mercados e localizações das fábricas mais importantes. O novo sistema de reporte do chefe da Tesla na China separa assim o departamento de design e de desenvolvimento - onde Musk tem estado altamente envolvido - criando um aparente vice-presidente no curto prazo para apoiar o CEO a gerir as vendas globais e a produção.O responsável da China deverá também manter o seu cargo de vice-presidente para a China e continuar a supervisionar, como executivo, as vendas no resto da Ásia.No último ano, Tom Zhu e a sua equipa visitaram uma fábrica nos Estados Unidos para resolver um conjunto de problemas de produção, gerando expectativas dentro da marca de que Zhu estaria a ser preparado para um novo cargo, avança a agência de informação.A nomeação do responsável para a China para um papel mais completo e de supervisão de uma maior quantidade de processos, acontece numa altura em que Elon Musk tem estado "distraído" com o Twitter, a sua mais recente aquisição - pelo menos assim acreditam os investidores e têm-no demonstrado nas últimas semanas. Ainda assim, este parece ser um passo no sentido contrário, uma vez que os analistas e investidores tinham pedido a Musk que arranjasse um conselho executivo para gerir a rede social e que lhe permitisse focar-se na Tesla.Tom Zhu nasceu na China, mas tem um passaporte neozelandês e juntou-se à Tesla em 2014. Antes disso trabalhou como gestor de projeto numa empresa estabelecida com colegas de faculdade da Duke University, tendo sido conselheiro de empresas chinesas para projetos de infraestruturas em África.Zhu, que vive a dez minutos da fábrica de Xangai, assume este novo papel numa altura em que a Tesla se prepara para lançar o "cybertruck" e uma nova versão do modelo 3. A marca revelou ainda que está a desenvolver um novo carro elétrico mais barato, mas não foram dados mais detalhes.A notícia surge num dia em que o regulador da concorrência da Coreia do Sul impôs uma multa de 2,85 mil milhões de wones (2,1 milhões de euros à taxa de câmbio atual) à Tesla por ter falhado em indicar aos clientes a menor duração das suas baterias em baixas temperaturas.A Comissão coreana (KFTC, na sigla em inglês) disse que a Tesla tinha exagerado "na autonomia do automóvel com base num único carregamento, a sua eficiência comparado com veículos a gasolina, bem como a performance dos seus 'superchargers'", numa nota publicada no site, vista pela Reuters.A KFTC revelou ainda que a autonomia de condução é 50,5% menor em temperaturas frias (abaixo dos 0 graus) comparativamente ao que é indicado no site da Tesla.O desafio para veículos elétricos em baixas temperaturas é conhecido e tem vindo a ser documentado. Um estudo da Geotab em 2020, com base numa análise de 4.200 carros elétricos, concluiu que as baterias duravam 40% menos nestas condições. Uma das razões apontadas é que a bateria também é usada como aquecimento para o condutor e passageiro, o que leva ao desgaste.No sentido inverso, o mesmo estudo descobriu que com temperaturas acima dos 20 graus Celsius as baterias têm maior autonomia que o normal.