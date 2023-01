Ações da Tesla afundam para mínimos de agosto de 2020

Leia Também Responsável da China assume cargo mais importante na Tesla depois de Musk

Uma coima e o falhanço nas metas trimestrais de entregas de automóveis ditaram a queda das ações da fabricante de veículos elétricos para mínimos de 29 meses.Os títulos da fabricante de veículos elétricos chegaram a tombar 15,05% para 104,64 dólares, em mínimos de meados de agosto de 2020. Entretanto, a queda aliviou e as ações seguem a ceder 3,56% para 118,80 dólares.Nas últimas horas, os investidores estiveram a digerir os números de entregas e produção do ano passado e do último trimestre de 2022.A Tesla anunciou segunda-feira que vendeu 1,31 milhões de veículos elétricos em 2022 , que é um recorde e um crescimento homólogo de 40%. No entanto, está abaixo das suas próprias previsões e das expectativas de Wall Street.Além disso, o mercado foi confrontado com a notícia de que a fabricante automóvel foi multada em 2,85 mil milhões de wones (2,1 milhões de euros à taxa de câmbio atual) pelo regulador sul-coreano. O supervisor da concorrência justificou a coima com uma alegada falha da Tesla em indicar aos clientes a menor duração das suas baterias sob baixas temperaturas.O dia foi ainda marcado pela novidade de que o responsável da Tesla na China, Tom Zhu, foi promovido para supervisionar as fábricas da marca de carros elétricos nos Estados Unidos, bem como operações de venda em território norte-americano e na Europa.