Tesla corta preços na China pela segunda vez em três meses. Model Y custa 43% menos do que nos EUA

A Tesla voltou a cortar os preços no mercado chinês, pela segunda vez em três meses, numa altura em que se assiste a uma diminuição da procura, segundo avança a Reuters.Além disso, a empresa automóvel reduziu ainda os preços do Model Y e 3 no Japão, Coreia do Sul e Austrália. Segundo uma fonte conhecedora do assunto, citada pela agência noticiosa, a medida faz parte de um esforço de fazer frente à redução da procura.Apesar do contexto marcroeconómico, durante grande parte de 2021 a Tesla conseguiu manter os preços e até subir em alguns mercados, porém no último trimestre do ano passado este cenário mudou.Em dezembro, o CEO da empresa, Elon Musk, explicou que se assistem "a mudanças radicais nas taxas de juro" que condicionam a compra quer de automóveis novos quer usados, pelo que a Tesla iria cortar nos preços para sustentar o crescimento do volume.Grace Tao, vice-presidente da Tesla, justificou na rede social Weibo que os cortes de preços na China refletem a inovação em engenharia e responderam ao apelo de Pequim para incentivar o desenvolvimento económico e o consumo.As entregas dos carros fabricados na China da Tesla renovaram mínimos de cinco meses em dezembro. Segundo a Reuters, até ao momento não há sinais de redução dos preços na Europa.Os preços do Model Y será 43% inferior aos que vigoram nos Estados Unidos, enquanto o Model 3 custará menos 30% do que no mercado norte-americano.