Resultados da Stellantis batem estimativas. Gigante automóvel sobe "guidance" para o ano

A Stellantis fechou o primeiro semestre com resultados antes de juros e impostos (EBIT) ajustados de 8.622 milhões de euros, superando por larga margem a estimativa de 5.938 milhões de um conjunto de analistas ouvidos pela Reuters, anunciou esta terça-feira o grupo automóvel liderado por Carlos Tavares.O gigante nascido da fusão da PSA com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) indicou que reviu em alta a "guidance" para 2021 na margem de lucro operacional ajustada para cerca de 10%, acima dos anteriores 5,5% a 7,5%.O quarto maior grupo automóvel mundial assinala que esta subida das metas pressupõe que a crise de escassez de semicondutores que tem afetado a indústria automóvel não se agrave e que não ocorram novos confinamentos na Europa e EUA devido à pandemia.Richard Palmer, CFO da Stellantis, disse que a Stellantis não antecipa uma melhoria na situação de abastecimento de "chips" até ao último trimestre deste ano, pelo que projeta uma perda de produção de aproximadamente 1,4 milhões de veículos este ano.Palmer apontou ainda um "pico" nos preços das matérias-primas como um desafio e cujo impacto deverá fazer sentir-se de forma mais pronunciada na segunda metade do ano.A margem EBIT da Stellantis entre janeiro e junho ascendeu a 11,4%, destacando-se a América do Norte, onde este indicador atingiu um recorde de 16,1%.As receitas pro-forma no primeiro semestre atingiram os 75.310 milhões de euros, mais 45,7% do que os 51.668 milhões de euros obtidos um ano antes.