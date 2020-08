Rolls-Royce tem prejuízo recorde de 6 mil milhões

A britânica Rolls-Royce foi severamente atingida pela pandemia e teve um prejuízo, no primeiro semestre deste ano, de 5,4 mil milhões de libras – o correspondente a 6 mil milhões de euros.





Esta é uma quebra recorde para o grupo, que anunciou querer agora angariar 2 mil milhões de libras. A unidade espanhola ITP Aero é o ativo mais provável de entrar em processo de venda, afirmou o CEO, Warren East.

"O impacto da pandemia no nosso negócio tem sido muito dramático e isso está muito visível nos resultados que apresentámos esta manhã", admitiu East, numa conferência por telefone.





Além dos planos de angariação de capital, já era público que a Rolls-Royce vai cortar 9.000 postos de trabalho a nível global na sequência da pandemia, sendo que dois terços dos cortes vão ter lugar no Reino Unido.





A empresa britânica prevê que só exista uma recuperação na entrega de motores de grande porte a partir de 2022, e que a procura pelos seus produtos se mantenha abaixo dos níveis de 2019 até 2025.





Em bolsa, a Rolls-Royce já esteve a cair 10,04% para as 227,60 libras, seguindo com uma quebra de mais de 7,5%. Está a cotar em mínimos do início do mês. Desde o início deste ano, a quebra já vai nos 65%.