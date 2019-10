Seat & Cupra on Tour: Passado, presente e futuro do construtor espanhol em Cascais

O projeto internacional ‘Seat & Cupra on Tour, uma iniciativa do construtor espanhol Seat, junta durante os dias de hoje e amanhã na zona do Guincho (Cascais), a sua mais recente família de modelos, assim como veículos históricos da marca, algumas das próximas novidades e protótipos.

Uma das estrelas deste evento, que também já passou por Oslo e Liverpool, é precisamente o protótipo SUV coupé 100% elétrico Cupra Tavascan, que é propulsionado por dois motores elétricos garantindo uma potência total de 225 kW e a capacidade de alcançar os 100 km/h em apenas 6,5 segundos. A autonomia é de 450 km graças a um ‘pack’ de baterias de 77 kWh.

Outros modelos patentes que mostram o caminho do construtor espanhol rumo à eletrificação da sua gama são o SUV Seat Tarraco FR PHEV, que combina um motor convencional de combustão interna com um motor elétrico e um ‘pack’ de baterias, e o Seat el-Born, o primeiro veículo da Seat 100% elétrico assente sobre a plataforma MEB do Grupo Volkswagen. A elevada densidade das baterias do el-Born garante-lhe uma autonomia de até 420 km. O carregamento pode ser feito em apenas 47 minutos.

Da atual família de modelos da Seat em exibição, disponível para condução pelos participantes no evento, o construtor espanhol trouxe até Cascais o maior dos SUV, o Tarraco, o seu primeiro SUV, o Ateca, e o mais pequeno, o Arona, com a mais recente versão GNC, que alarga a família de veículos a gás natural da marca.

Três ilustres representantes da história da marca viajaram também até ao nosso país. São eles o 1200 Sport, que ficou conhecido como o Bocanegra, o 600D, produzido entre 1957 e 1973, e o Ibiza 1.5 GLX da primeira geração. Todos estão igualmente disponíveis para condução.

Vendas Seat e Cupra em crescimento

Tanto as vendas da Seat como da Cupra, que nasceu o ano passado como marca independente, atravessam uma boa fase de crescimento.

À escala global, a Seat entregou este ano, até setembro, 454.800 automóveis, o que representa um crescimento de 9,4% em relação ao período homólogo. Em Portugal, a marca regista igualmente um crescimento de mais 10% em relação a 2018, com a entrega de 8.700 unidades. A quota de mercado de 5% garante à Seat a oitava posição no ‘ranking’ das vendas acumuladas.

Por sua vez, a Cupra, que nasceu o ano passado como marca independente, continua a conquistar os entusiastas, o que é comprovado pelas vendas excecionais: nos primeiros nove meses de 2019 bateu o período homólogo do ano anterior com um crescimento de 75% e a entrega de 18.700 unidades. No topo da escala está o Cupra Ateca com 7.550 veículos, seguido do León Cupra (6.125) e León Cupra Sportourer ST (5.025).